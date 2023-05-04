Мир 04 мая 2023, 06:36 Колонны бронетехники и артиллерии ВСУ отправили по железной дороге к Приднестровью «Русская весна» подтвердила стягивание ВСУ составов с техникой в сторону Приднестровья Официальный сайт президента Украины

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Железнодорожные составы с военной техникой Вооруженных сил Украины заметили проезжающими в сторону Приднестровья. На бронемашины и гаубицы нанесли опознавательные знаки националистов, сообщила «Русская весна».

Бронетехнику, бойцов, артиллерийские установки и самоходные гаубицы с крестами и флагами Украины увидели в районе Одесской области. Их перебрасывали по железной дороге к Приднестровью.

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Источник RT рассказал о готовящейся провокации. По его информации, украинское командование отправило к границе с непризнанной республикой до четырех тысяч бойцов. Власти Каменки, Дачной и Раздельной отдали под хранение военной техники сельскохозяйственные ангары. Одна группировка в качестве отвлекающего маневра выдвинется в Тирасполь, а другая отправится к складам боеприпасов в селе Колбасна.

Украина попытается за счет советских запасов пополнить свой арсенал, объяснил политолог Никита Донцов. В феврале Минобороны России предупреждало о возможном нападении на республику, а в марте в Приднестровье схватили шесть агентов Службы безопасности Украины.