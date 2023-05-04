Спецоперация 04 мая 2023, 09:28 ВСУ заподозрили в готовящейся атаке на Кременную ТАСС: ВСУ отправили технику в сторону Северска для возможной атаки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины направили большую колонну техники в сторону Северска. Это сделали для возможного нападения на Кременную в ЛНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Достаточно крупная колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска. Это Кременское и Лисичанское направления, где пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара», — заявил собеседник агентства.

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Ранее украинский военнопленный Владимир Киндюк заявил, что бойцов ВСУ просят экономить патроны на Кременском направлении из-за готовящегося контрнаступления. Он уточнил, что у солдат нет много патронов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне напротив сообщил, что Вооруженные силы Украины уже начали контрнаступление и не экономят ни снаряды, ни людей. При этом он добавил, что его бойцы продолжают продвигаться в Артемовске.