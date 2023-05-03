Мир 03 мая 2023, 11:41 ВСУ приступили к подготовке провокации против Приднестровья RT: ВСУ перебросили военнослужащих в Одесскую область для провокации против Приднестровья Минобороны Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили тысячи бойцов в Одесскую область, чтобы подготовить провокацию против Приднестровья. Об этом сообщил источник канала RT.

По его данным, в начале весны в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать украинской армии ангары, в которых изначально нужно хранить сельскохозяйственную продукцию. ВСУ понадобились эти площади для размещения техники и личного состава.

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«За апрель туда направили до четырех тысяч военнослужащих, которые теперь размещаются в этих ангарах и раз в два-три дня меняют места дислокации», — уточнил канал RT.

Одна группировка украинских бойцов должна выдвинуться в сторону Тирасполя с 9 по 15 мая, отметил источник. Ее цель — запустить вооруженную провокацию, чтобы отвлечь российские войска. Вторая группировка, по информации источника, попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Ранее отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ могут совершить ряд провокаций в ближайшее время. Кроме того, по его данным, украинская армия попытается начать контрнаступление ко Дню Победы.