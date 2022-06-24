Минимальные военные поставки на Украину говорят, что Штаты поддерживают ВСУ лишь номинально и начали задумываться о бесперспективности снабжения ВСУ оружием, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Спецоперация РФ движется к апогею

Я согласен с тем, что четыре единицы РСЗО HIMARS — это небольшая поставка. Уверен, что их уничтожат еще до применения, это же все отслеживается. Вопрос в другом: уже были заявления, что с этих систем залпового огня убирают датчики GPS, поставляют снаряды с минимальной дальностью.

США ведут свою игру, но опасаются дразнить РФ

Это такой номинальный ход поддержки украинской хунты. Думаю, там они сами начали прислушиваться к мнению, что Украина проигрывает противостояние и спецоперация РФ движется к апогею, после которого ситуацию не развернуть. Идет просто обман руководства Украины, мол, вроде бы даем оружие, но оно не окажет действия на перелом ситуации.

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Украина готовится к краху

Возможная отставка Ивана Баканова с поста главы СБУ свидетельствует о нездоровой обстановке в высшем политическом руководстве этой страны, что неминуемо приведет к развалу государства. Зеленский к себе приблизил кого-то из друзей, кого-то из «Квартала-95», это говорит о его «профессионализме».

Зеленский не знает, что делать, внутри его офиса идет своя борьба, дележка тех ценностей, оставшихся у украинской власти

Не думаю, что отставка Баканова повлияет на ситуацию, просто придет кто-то другой. Что делает СБУ — остается лишь догадываться, но она теряет управление в войсках, теряет кадры.

Может, Зеленский таким образом показывает козла опущения. Думаю, это не первая и не последняя отставка. Россия ждет, когда Украина решится на переговоры на ее условиях и все закончится, как-то ситуация стабилизируется.

Мы видим, что западные партнеры Украины пытаются ее подталкивать к переговорным процессам, но этого не происходит. Может быть, уволенный начальник СБУ пытался донести до Зеленского эту тему.

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Мы не знаем, как принимаются такие решения на Украине, что говорит об отсутствии государственного управления как такового. Там нацистская хунта зарабатывает дивиденды, грабя народ, миллионы долларов наличности вывозятся чиновниками. Украина готовится к краху.

Украина пытается вывести войска из котлов

Руководство Украины позволило войскам отойти из-под Северодонецка. Здесь можно думать, что власть пытается доказать, что внемлет доводам военачальников о том, что они проигрывают.

Украина пытается хоть кого-то успеть вывести из котлов. Руководству страны нужно военных подмаслить немного, может быть, они рассчитывали, что военные их самих будут защищать, спасти какие-то активы или не успевших сбежать украинских чиновников. Это хороший ход, они иначе погибнут.