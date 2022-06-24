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    24 июня 2022, 07:47

    Власти Венгрии призвали ЕС начать переговоры с Россией

    Советник премьера Венгрии Орбан: ЕС нужно сосредоточиться на переговорах с Россией

    Максим Зинкин

    Европейский союз должен немедленно приступить к переговорному процессу с Россией, отказавшись от ввода новых пакетов санкций. Об этом Reuters заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

    По его мнению, ЕС в конце окажется в роли проигравшего, поскольку санкционные ограничения больше всего вредят самому блоку.

    «Процесс введения санкция нужно остановить, в этом заключается наша позиция», — сказал советник.

    Орбан заявил, что альтернативой санкционной политике является стол переговоров, на котором должен обсуждаться режим прекращения огня на Украине.

    «Только дипломатия поможет в этой ситуации. Если текущая стратегия продолжится, то для Европы, если думать рационально, это кончится плохо», — заключил он.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции болезненно бьют по немецкой экономике, но страна готова заплатить эту цену ради солидарности с Украиной.