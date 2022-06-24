Власти Венгрии призвали ЕС начать переговоры с Россией

Европейский союз должен немедленно приступить к переговорному процессу с Россией, отказавшись от ввода новых пакетов санкций. Об этом Reuters заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

По его мнению, ЕС в конце окажется в роли проигравшего, поскольку санкционные ограничения больше всего вредят самому блоку.

«Процесс введения санкция нужно остановить, в этом заключается наша позиция», — сказал советник.

Орбан заявил, что альтернативой санкционной политике является стол переговоров, на котором должен обсуждаться режим прекращения огня на Украине.

«Только дипломатия поможет в этой ситуации. Если текущая стратегия продолжится, то для Европы, если думать рационально, это кончится плохо», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции болезненно бьют по немецкой экономике, но страна готова заплатить эту цену ради солидарности с Украиной.