Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников, а также одного западного дипломата.

Как отметили источники издания, сейчас повседневной деятельностью СБУ фактически управляют из офиса самого Зеленского.

«Мы крайне недовольны его работой и предпринимаем шаги, чтобы избавиться от него», — приводятся в материале слова одного из источников издания. Собеседник Politico, как отмечается, близок к Зеленскому. Недовольство работой Баканова возникло после 24 февраля, уточнил источник издания.

На запросы Politico ни офис Зеленского, ни сам Баканов не ответили.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

23 июня стало известно, что лидеры стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, комментируя эту новость заявил, что расширение блока и включение в него новых стран потребует существенной реформы всей структуры объединения, в противном случае ЕС развалится.