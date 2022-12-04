Спецоперация 04 декабря 2022, 12:31 ВСУ ударили по двум жилым домам в Донецке Репортер ВГТРК Руденко: ВСУ произвели удары по Донецку Telegram

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Донецк получил очередные удары от Вооруженных сил Украины — в двух районах есть попадания по жилым домам. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Под ударом Донецк. Огонь нацисты ведут сразу по двум районам — Петровскому и Куйбышевскому. Есть прямые попадания по жилым домам», — написал он.

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Ранее российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская Луганской Народной Республики рассказал, что украинцы «заваривают» своих в танках. Те в таких ситуациях медленно едут сдаваться, отвернув пушку, и стучат изнутри сигнал SOS.

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Министерство обороны России до этого сообщило, что войска остановили попытки ВСУ изменить положение на Донецком направлении. За сутки ликвидировали 60 боевиков ВСУ. До этого Россия ударила по пункту дислокации иностранных наемников украинской армии в ДНР. Также подразделения войск России лишили украинскую армию нескольких единиц авиации в ДНР.