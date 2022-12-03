Важное 03 декабря 2022, 14:24 Войска России остановили попытки ВСУ изменить положение на Донецком направлении Минобороны: российские войска не пропустили ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска предотвратили попытки Вооруженных сил Украины изменить положение войск на Донецком направлении. За сутки ликвидированы 60 боевиков ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.

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Также за сутки были уничтожены 60 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и два танка.

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Днем ранее министерство поделилось информацией, как российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников украинской армии около населенного пункта Часов Яр в ДНР. Также подразделения войск России лишили украинскую армию нескольких единиц авиации в ДНР. В частности, около населенного пункта Никольское союзные силы сбили самолет Су-25. Его поразили из средств ПВО.