03 декабря 2022, 14:24
Войска России остановили попытки ВСУ изменить положение на Донецком направлении
Минобороны: российские войска не пропустили ВСУ на Донецком направлении
Российские войска предотвратили попытки Вооруженных сил Украины изменить положение войск на Донецком направлении. За сутки ликвидированы 60 боевиков ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.
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Также за сутки были уничтожены 60 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и два танка.
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Днем ранее министерство поделилось информацией, как российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников украинской армии около населенного пункта Часов Яр в ДНР. Также подразделения войск России лишили украинскую армию нескольких единиц авиации в ДНР. В частности, около населенного пункта Никольское союзные силы сбили самолет Су-25. Его поразили из средств ПВО.
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
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