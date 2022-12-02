Спецоперация 02 декабря 2022, 15:26 ВС России сбили самолет ВСУ МиГ-29 Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили истребитель ВСУ над ДНР

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ВС России в ДНР сбили самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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Также Конашенков рассказал, что системы ПВО в ДНР лишили ВСУ еще одной единицы воздушного транспорта. По его словам, около населенного пункта Никольское союзные силы сбили самолет Су-25, принадлежащий ВСУ.

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Помимо этого, ВС России уничтожили в ДНР семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской Народной Республики и Егоровка.

По данным Минобороны, всего за время спецоперации ВСУ лишились 336 самолетов и 177 вертолетов.