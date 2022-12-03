Спецоперация 03 декабря 2022, 15:19 Российский солдат рассказал, как украинцы своих «заваривают» в танках РИА «Новости»: ВСУ заваривают своих солдат в танках, чтобы те не выбрались РИА «Новости»

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Украинских танкистов блокировали снаружи, и они вынужденно медленно ехали сдаваться, отвернув пушку, и стучали изнутри сигнал SOS. Об этом рассказал РИА «Новости» российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская Луганской Народной Республике.

По его словам, российские военные находили танки и бронемашины, в которых украинские военные были заварены со всех сторон.

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«То есть делалось все, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить», — рассказал русский военный.

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По его словам, военные в данной ситуации «отворачивают башню назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель». Как он сказал, «из танка слышны крики и удары». Бьют три коротких, три длинных, три коротких — сигнал SOS. Техники вытаскивают людей. Российский солдат отметил, что украинцы, оказавшиеся в подобной ситуации, «уже не ведут боевые действия — понимают, что это верная смерть».

Минобороны ранее сообщило, что войска остановили попытки ВСУ изменить положение на Донецком направлении. За сутки в том числе ликвидировали 60 боевиков ВСУ.