Спецоперация 02 декабря 2022, 16:02 ВС России уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ в Часовом Яре Минобороны России: в Часовом Яре уничтожена дислокация иностранных наемников ВСУ РИА «Новости»

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ВС России ударили по пункту дислокации иностранных наемников украинской армии около в населенном пункте Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«[Поражен] пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр», — рассказал он.

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По его словам, в этой зоне спецоперации ВС России уничтожили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Также Конашенков заявил, что союзные силы уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 184-х районах.

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Кроме того, подразделения ВС России лишили украинскую армию нескольких единиц авиации в ДНР. В частности, около населенного пункта Никольское союзные сбили самолет Су-25. Его поразили из средств ПВО.

Кроме того, в районе Украинки был поражен МиГ-29. По нему ударили подразделения истребительной авиации ВС России.