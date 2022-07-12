Киев на Совбезе ООН уличили в убийстве мирных жителей

Украинские военные специально наносят удары по мирным жителям. Чтобы зафиксировать якобы совершенные ВС РФ преступления, они приглашают западных журналистов.

Член Общественной палаты России (ОП РФ) Максим Григорьев заявил об этом на неформальном заседании Совета безопасности ООН. Его слова привело РИА «Новости».

Россия 11 июля провела заседание в Совбезе ООН по проблеме нацизма на Украине. В мероприятии по видеосвязи принял участие Григорьев. По его словам, Киев создает шумиху в СМИ, чтобы тиражировать фейки о российских военных.

«Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа», — подчеркнул член ОП РФ.

Он заметил, что многочисленные фейки Украины уже разоблачили. Григорьев лично общался с украинцами и располагает показаниями свидетелей. Бойцы ВСУ перед отступлением обстреливают или поджигают населенные пункты. Они придерживаются тактики «выжженной земли».

Ранее сообщалось об ударе ВСУ американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке. В администрации города заявили о жертвах.