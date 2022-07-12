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    12 июля 2022, 01:35

    Киев на Совбезе ООН уличили в убийстве мирных жителей

    Член ОП РФ Григорьев: Киев убивает мирных людей и обвиняет в этом Россию

    Юлия Шелковенко

    Украинские военные специально наносят удары по мирным жителям. Чтобы зафиксировать якобы совершенные ВС РФ преступления, они приглашают западных журналистов.

    Киев на Совбезе ООН уличили в убийстве мирных жителей

    Член Общественной палаты России (ОП РФ) Максим Григорьев заявил об этом на неформальном заседании Совета безопасности ООН. Его слова привело РИА «Новости».

    Россия 11 июля провела заседание в Совбезе ООН по проблеме нацизма на Украине. В мероприятии по видеосвязи принял участие Григорьев. По его словам, Киев создает шумиху в СМИ, чтобы тиражировать фейки о российских военных.

    «Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа», — подчеркнул член ОП РФ.

    Он заметил, что многочисленные фейки Украины уже разоблачили. Григорьев лично общался с украинцами и располагает показаниями свидетелей. Бойцы ВСУ перед отступлением обстреливают или поджигают населенные пункты. Они придерживаются тактики «выжженной земли».

    Ранее сообщалось об ударе ВСУ американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке. В администрации города заявили о жертвах.