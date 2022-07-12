Глава ВГА Новой Каховки сообщил о жертвах после удара ВСУ

В результате удара ВСУ американскими ракетами РСЗО HIMARS по Новой Каховке есть погибшие. Об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев заявил РИА «Новости».

По его словам, погиб подросток-инвалид, который дежурил у склада с гуманитарной помощью. Леонтьев назвал удар ВСУ преступлением против мирных жителей. Он сравнил происходящее с событиями 1945 года в Хиросиме и Нагасаки.

«На самом деле, есть жертвы уже — среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены», — отметил глава ВГА Новой Каховки.

Больницы, подчеркнул он, продолжают принимать людей. Ранения получили десятки людей. В городе шокированы бомбардировкой.

В результате удара со стороны ВСУ взорвались склады с селитрой, возможно, были задеты строения электростанции. До этого украинские военные применяли HIMARS при обстреле Алчевска.