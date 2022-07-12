ВСУ ударили по Новой Каховке американскими ракетами РСЗО HIMARS

Склады с селитрой взорвались при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке с Херсонской области. Украинские военные использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на временную военно-гражданскую администрацию (ВГА) города.

По словам главы ВГА Владимира Леонтьева, повреждения получил склад с гуманитарной помощью. Также взорвались склады с селитрой.

«Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок», — добавил он.

В результате удара есть пострадавшие. По данным источника агентства, могли быть задеты строения электростанции. Однако дамба Каховской ГЭС не пострадала.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими военными складов ВСУ со снарядами для РСЗО HIMARS под Днепропетровском. Кроме того, ВС РФ нейтрализовали более 300 украинских националистов.