28 мая 2023, 00:25
Толпа элитных украинских военных попала в плен ВС России
«РВ»: российские бойцы захватили отряд десантников ВСУ
Столкновение ВСУ с российскими войсками произошло в Луганской Народной Республике. В результате бойцы 81-й аэромобильной бригады ВСУ приняли решение сдаться в плен, сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской Весны““.
Как написали военкоры, представители Южной группировки войск во время атаки под Белогоровкой в ЛНР захватили боевиков 81-й аэромобильной бригады. Украинские бойцы приняли решение сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.
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По словам российского военного, в одной группе было больше 10 человек. Речь идет о солдатах и офицерах 81-й бригады. Их отправили в лагерь для военнопленных.
Накануне российские военные уничтожили 214-й отдельный спецбатальон украинской армии OPFOR, которая имитировала действия отечественных подразделений. Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки российские бойцы ликвидировали свыше 310 украинских боевиков на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
Несколько дней назад советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что ВСУ уже начали контрнаступление и уже успели провести в его рамках несколько операций.
ЛНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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