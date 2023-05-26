Спецоперация 26 мая 2023, 15:06 ВСУ потеряли свыше 120 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВС России уничтожили свыше 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российская армия за минувшие сутки ликвидировала на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 120 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях сработала группировка войск «Восток». Благодаря ее ударам авиации и огню артиллерии удалось нанести поражение подразделениям ВСУ около двух населенных пунктов в Запорожской области и еще одного в Луганской Народной Республике.

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«За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — отметил Конашенков.

Также на этих направлениях противник потерял четыре автомобиля.

На Донецком направлении российские войска уничтожили до 190 бойцов ВСУ за 24 часа. Противник лишился гаубицы Д-30, трех пикапов и двух бронемашин. Также ВС России ликвидировали склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады в Донецкой Народной Республике.