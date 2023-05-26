Спецоперация 26 мая 2023, 15:01 ВСУ лишились до 190 военнослужащих на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали до 190 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате ударов армейской и оперативно-тактической авиации, огня авиации и активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки ликвидированы до 190 военнослужащих Украины», — сказал он.

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Кроме того, националисты потеряли гаубицу Д-30, три пикапа и две бронированные машины.

«Также российские силы уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что в распоряжении российских военных появились реактивные огнеметы «Бородач», которые благодаря специальным термобарическим боеприпасам помогут эффективно взламывать оборону ВСУ.