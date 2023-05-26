26 мая 2023, 15:01
ВСУ лишились до 190 военнослужащих на Донецком направлении за сутки
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Российские военные ликвидировали до 190 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В результате ударов армейской и оперативно-тактической авиации, огня авиации и активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки ликвидированы до 190 военнослужащих Украины», — сказал он.
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Кроме того, националисты потеряли гаубицу Д-30, три пикапа и две бронированные машины.
«Также российские силы уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.
Ранее сообщалось, что в распоряжении российских военных появились реактивные огнеметы «Бородач», которые благодаря специальным термобарическим боеприпасам помогут эффективно взламывать оборону ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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