Спецоперация 25 мая 2023, 06:55 Офис Зеленского объявил о незаметно начавшемся несколько дней назад контрнаступлении Советник офиса президента Подоляк: в рамках контрнаступления ВСУ начали отдельные операции РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали контрнаступление несколько дней назад и провели в рамках него отдельные операции. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об этом в эфире итальянского канала Rai 1, сообщили «Известия».

«Контрнаступление идет уже несколько дней», — объявил он.

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Михаил Подоляк сказал, что линия фронта растянулась вдоль границы на 1,5 тысячи километров. Украинские войска, по его словам, начали проводить отдельные операции, но какие именно, гость программы не уточнил.

На расспросы о применении западных вооружений советник заявил, что украинские войска использовали их только на территориях, которые считали своими. Он в очередной раз призвал союзников поставить киевскому режиму истребители F-16, чтобы ВСУ могли закрыть воздушное пространство.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что лето 2023 года из-за контрнаступления станет для страны очень тяжелым. Он спрогнозировал большие боевые потери и сказал, что повышенное внимание со стороны Запада только помешает ВСУ.