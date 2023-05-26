Спецоперация 26 мая 2023, 18:57 Имитационный спецбатальон ВСУ уничтожили в зоне СВО «РВ»: в зоне СВО ликвидировали украинский имитационный батальон OPFOR РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции уничтожили 214-й отдельный спецбатальон украинской армии OPFOR, имитировавший действия отечественных подразделений. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской Весны“.

Батальон OPFOR создали по инициативе США в 2016 году. Название произошло от фразы opposing force, эти подразделения имитируют действия противника во время учений. В силах НАТО в таких частях служат только бойцы с огромным боевым опытом.

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«В Харьковской области уничтожили бойца батальона по фамилии Коваленко. Также по Львове похоронили Олега Часника из батальона OPFOR», — сообщили авторы.

Ранее бойцов из OPFOR заметили в боях за город Артемовск в Донецкой Народной Республике.

Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили свыше 310 украинских боевиков на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях.