26 мая 2023, 18:57
Имитационный спецбатальон ВСУ уничтожили в зоне СВО
«РВ»: в зоне СВО ликвидировали украинский имитационный батальон OPFOR
Российские военные в зоне специальной операции уничтожили 214-й отдельный спецбатальон украинской армии OPFOR, имитировавший действия отечественных подразделений. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской Весны“.
Батальон OPFOR создали по инициативе США в 2016 году. Название произошло от фразы opposing force, эти подразделения имитируют действия противника во время учений. В силах НАТО в таких частях служат только бойцы с огромным боевым опытом.
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«В Харьковской области уничтожили бойца батальона по фамилии Коваленко. Также по Львове похоронили Олега Часника из батальона OPFOR», — сообщили авторы.
Ранее бойцов из OPFOR заметили в боях за город Артемовск в Донецкой Народной Республике.
Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили свыше 310 украинских боевиков на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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