Стамбульские договоренности позволили вывезти с Украины 305 тысяч тонн зерна

Благодаря стамбульским договоренностям по зерну с Украины вывезли 305 458 тонн грузов. Из портов вышло 10 судов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию телеканала TRT.

Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа. В Стамбуле его досмотрели инспекторы совместного координационного центра, и Razoni отправилось в Ливан. В общей сложности с начала действия «зерновой сделки» с Украины вышло 10 судов с 305 458 тоннами груза. Их проверяют у входа в Босфор.

Так, 8 августа в Стамбул прибудут сухогрузы Mustafa Necatı с шестью тысячами тонн подсолнечного масла для Италии, Star Helena с 45 тысячами тонн подсолнечника для Китая, Glory с 66 тысячами тонн кукурузы для доставки в Стамбул, Riva Mind с 44 тысячами тонн кукурузы – в турецкий порт Искендерун.

Египет ранее расторг контракт с Украиной на покупку 240 тысяч тонн пшеницы. Политолог Юрий Светов связал это не только со срывом графика поставок, но и возможной нехваткой зерна.