Египет расторг контракты на поставку 240 тысяч тонн украинской пшеницы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, зерно должны были доставить в феврале и марте, но из-за ситуации на Украине так и не отгрузили.

Согласно информации агентства, египетские власти закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну в декабре 2021 года. Теперь Генеральное управление Египта решило освободить торговые компании, поставляющие этот груз, от договорных обязательств.

Уточняется, что в заключенных контрактах не было пункта о форс-мажорах, который освободил бы стороны от ответственности в случае срыва соглашения из-за неконтролируемых событий.

В Стамбуле заработал координационный центр по зерну, созданный на основе договоренностей России, Турции, Украины и ООН. Его главная задача — обеспечить безопасную перевозку сельхозпродукции с Украины.