Направлявшееся в Ливан судно с украинским зерном изменило курс

Вышедшее из одесского порта и прошедшее проверку в Стамбуле судно Razoni с грузом украинской кукурузы на борту в порт Триполи так и не пришло. Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия на своей странице в Twitter сообщил, что сухогруз сменил курс.

Источник фото: Twitter.com/

В своем сообщении ливанский министр подчеркнул, что командование сухогруза получило сообщение об изменении курса перед прибытием в свой первый пункт назначения.

«Прикрепленные данные указывают на то, что он ждет подробностей для продолжения маршрута», — написал Хамия.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы утром 1 августа. На следующий день он прибыл в территориальные воды Турции, где прошел проверку инспекторов Совместного координационного центра. Конечной точкой его назначения должен был стать порт Ливана, где судно ожидали в воскресенье утром.