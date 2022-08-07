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    07 августа 2022, 20:01

    Направлявшееся в Ливан судно с украинским зерном изменило курс

    Министр Ливана заявил об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном

    Анатолий Минкин

    Вышедшее из одесского порта и прошедшее проверку в Стамбуле судно Razoni с грузом украинской кукурузы на борту в порт Триполи так и не пришло. Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия на своей странице в Twitter сообщил, что сухогруз сменил курс.

    Направлявшееся в Ливан судно с украинским зерном изменило курс | Изображение 1Источник фото: Twitter.com/

    В своем сообщении ливанский министр подчеркнул, что командование сухогруза получило сообщение об изменении курса перед прибытием в свой первый пункт назначения.

    «Прикрепленные данные указывают на то, что он ждет подробностей для продолжения маршрута», — написал Хамия.

    Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы утром 1 августа. На следующий день он прибыл в территориальные воды Турции, где прошел проверку инспекторов Совместного координационного центра. Конечной точкой его назначения должен был стать порт Ливана, где судно ожидали в воскресенье утром.