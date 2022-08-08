Четыре сухогруза с украинским зерном 9 августа пройдут досмотр в Стамбуле

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией Украины придут в Стамбул вечером 8 августа, а на следующий день их досмотрят. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

«Четыре судна, отправившиеся вчера и продолжившие путь в Стамбул, сегодня вечером встанут на якорь в Стамбуле и завтра будут досмотрены», — сообщило ведомство в Twitter.

Накануне стало известно, что четыре сухогруза с зерном вышли из портов в Одессе и Черноморске. В частности, Riva Mind с 44 тысячами тонн кукурузы вышел из Одессы, он направляется в Искендерун. А из Черноморска отплыли Glory с 66 тысячами тонн зерна, Star Helena с 45 тысячами сеянцев подсолнечника и Mustafa Necati с шестью тысячами тонн подсолнечного масла.

Россия, Украина, Турция и ООН в конце июля договорились о вывозе зерна с Украины. Четырехсторонний координационный центр для контроля над ситуацией создали в турецкой столице.