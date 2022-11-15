Спецоперация 15 ноября 2022, 22:24 Число погибших при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ выросло до трех Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщил Telegram-канал «Раньше всех, ну почти» со ссылкой на власти региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о двух погибших и трех пострадавших.

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«По предварительной информации в результате вечернего обстрела города Шебекино есть два погибших и три пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — писал он в своем Telegram-канале.

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По его данным, украинские снаряды упали на двухэтажный дом. Повреждения получила кровля здания и отопительная система. Ударная волна выбила окна в соседних домах. По словам Гладкова, это жилой район, никаких стратегических объектов здесь нет.

В Белгородской области продолжают работу российские системы ПВО. Военнослужащие ВС РФ сбили украинскую ракету «Точка-У» над Валуйками».

Кроме того, польские СМИ сообщили о падении ракет Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Принадлежность снарядов пока неизвестна.