15 ноября 2022, 22:24
Число погибших при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ выросло до трех
Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщил Telegram-канал «Раньше всех, ну почти» со ссылкой на власти региона.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о двух погибших и трех пострадавших.
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«По предварительной информации в результате вечернего обстрела города Шебекино есть два погибших и три пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — писал он в своем Telegram-канале.
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По его данным, украинские снаряды упали на двухэтажный дом. Повреждения получила кровля здания и отопительная система. Ударная волна выбила окна в соседних домах. По словам Гладкова, это жилой район, никаких стратегических объектов здесь нет.
В Белгородской области продолжают работу российские системы ПВО. Военнослужащие ВС РФ сбили украинскую ракету «Точка-У» над Валуйками».
Кроме того, польские СМИ сообщили о падении ракет Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Принадлежность снарядов пока неизвестна.
Специальная военная операция РФ на Украине
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