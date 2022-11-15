15 ноября 2022, 21:41
Один человек погиб при уничтожении украинской «Точки-У» над Белгородской областью
Губернатор Белгородской области Гладков: ПВО РФ сбили «Точку-У» над Валуйками
Система противовоздушной обороны России сбила ракету «Точка-У» над Валуйками Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Есть погибшие и пострадавшие.
По данным губернатора, пострадавшая с осколочными ранениями ног доставлена в Центральную районную больницу. В нескольких домах осколками выбиты стекла. Обход территории продолжается, сообщил Гладков, на месте работают оперативные службы.
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«Наша система ПВО сбила над Валуйками „Точку-У“. По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ», — сообщил Гладков.
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Губернатор также отметил, что ПВО сбили ракету в Грайворонском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщил об очередном обстреле поселка Ленинский в Шебекинском городском округе. В одном жилом доме выбиты стекла, пострадавших нет.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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