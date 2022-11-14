Происшествия 14 ноября 2022, 15:35 ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: топливо загорелось в селе Козинка после обстрела ВСУ

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Украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в населенном пункте загорелась емкость с дизельным топливом.

«В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет», — сообщил глава региона. Он уточнил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб. Власти продолжают обход частных домовладений, добавил Гладков.

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Ранее 14 ноября ВСУ обстреляли Валуйский городской округ. Системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщил губернатор Белгородской области. Противник атаковал село Борки, где один из домов получил небольшие повреждения.

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Утром 14 ноября ВСУ нанесли удар по селу Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки пострадали здания тракторной мастерской. Местные жители не пострадали, добавил он.