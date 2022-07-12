Шесть детей извлекли из-под завалов в Новой Каховке

Из-под завалов в Новой Каховке удалось спасти шесть детей, еще семь человек пока числятся пропавшими без вести. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Только что извлекли из-под завалов шесть детей. Семь человек пропали без вести, нельзя сказать, что с ними, но число жертв, скорее всего, увеличится», — сказал он.

Также Леонтьев сообщил, что после обстрелов со стороны ВСУ за медпомощью обратились 70 местных жителей. Он отметил, что это только официальные данные по пострадавшим. Реальное количество мирных жителей, которые получили травмы различной степени тяжести, будет известно позднее. Кроме того, обстрел унес жизни семи человек.

Леонтьев заявил, что сотни людей до их пор находятся под завалами или заблокированы в домах, поврежденных в результате взрывов. По его словам, в этой зоне с ночи работают спасатели и медики.

Власти Новой Каховки заявили, что в городе открыли оперштаб по ликвидации последствий украинских обстрелов. Эти слова представителей местной ВГА процитировал RT.