Спецоперация 31 марта 2024, 22:04 Российские военные освободили Водяное у Авдеевки «РВ»: бойцы ВС РФ выбили ВСУ и освободили Водяное у Авдеевки РИА «Новости»

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Российские военные из 9-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса освободили населенный пункт Водяное у Авдеевки, выбив украинских боевиков с позиций. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пользователи под постом в комментариях пожелали российским военным скорейшей победы, а также «поздравили» украинцев.

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«От души хохлов, которые ржали над терактом в „Крокусе“, бомбежками Белгорода и Донецка с 2014 года», — написал комментатор под ником Vadim.

До этого немецкий военный аналитик Bild Юлиан Репке предрек скорый выход российской армии на оперативный простор после захвата оставшихся двух сел под Авдеевкой — Семеновки и Бердычи.

Ранее российское Минобороны опубликовало видео с уничтожением опорных пунктов ВСУ под Донецком и буксируемого орудия украинских боевиков в Запорожской области.

Также известно, что российские подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытку украинских боевиков усилить передовые позиции на Южно-Донецком направлении за счет ротации.