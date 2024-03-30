Спецоперация 30 марта 2024, 04:40 Появилось видео уничтожения буксируемого орудия ВСУ на Ореховском направлении Минобороны опубликовало кадры уничтожения орудия ВСУ в Запорожской области

Читать 360tv в

Появилось видео с работой российских артиллеристов, уничтоживших буксируемое орудие ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры из зоны специальной военной операции опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Ежедневно артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению огневых средств противника», — уточнило ведомство.

Реклама

До этого командир расчета пушек «Гиацинт-Б» с позывным Гранит рассказал, что его подчиненные отработали точно по цели, уничтожив буксируемое украинскими военными орудие.

Ранее советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что российские войска все дальше и дальше продвигаются по украинской территории, продавливая оборону ВСУ.

Российские военные также ударили по железнодорожному мосту в Курахово, находящемся в оккупированной части Донецкой Народной Республике. По нему перевозили боеприпасы для ВСУ. Меткий удар нанесли бойцы расчета БМ-27 «Ураган» при корректировке с дрона.