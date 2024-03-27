Спецоперация 27 марта 2024, 10:57 Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции ВС России пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытки украинских боевиков провести ротации своего контингента и усилить передовые позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Бойцы группы войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении улучшили положение на переднем крае и пресекли попытки противника по ротации и усилению передовых позиций в районах Старомайорского, Сладкого, Никольского, Константиновки и Водяново», — сказал он.

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Гордеев добавил, что тяжелые огнеметные системы, артиллерия и авиация поразили места скопления и опорные пункты с техникой и живой силой 102-й, 105-й, 108-й и 128-й бригад теробороны ВСУ в районах Старомайорского, Новоукраинки, Макаровки и Урожайного.

Всего противник за сутки лишился до 105 военнослужащих, двух буксируемых британских гаубиц FH-70, САУ «Гвоздика» и пяти автомобилей.

Ранее стало известно, что российские мотострелковые части взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.