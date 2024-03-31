Спецоперация 31 марта 2024, 04:33 Ювелирная работа. Минобороны опубликовало видео с уничтожением опорных пунктов ВСУ Минобороны показало видео с уничтожением опорных пунктов ВСУ под Донецком

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Артиллеристы Южной группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов накрыли огнем опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Кадры работы российских военных опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы 1-го армейского корпуса наносят удары по замаскированным огневым позициям, фортификационным сооружениям, укрепленным опорным пунктам и скоплениям живой силы противника», — уточнило ведомство.

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В Минобороны добавили, что операторы ударных дронов-камикадзе с ювелирной точностью уничтожают украинских боевиков на переднем крае линии боевого соприкосновения. Снаряды точно попадают в блиндажи и траншеи.

Ранее военное ведомство опубликовало кадры уничтожения буксируемого орудия ВСУ в Запорожской области. По цели отработал расчет пушек «Гиацинт-Б».

Также известно, что украинские боевики лишились еще одного американского танка Abrams в районе Авдеевки. Бронемашину подбил беспилотник «Ланцет».