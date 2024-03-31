Мир 31 марта 2024, 03:52 В Германии заявили, что ВС РФ близки к выходу на оперативный простор под Авдеевкой Аналитик Репке предрек России скорый выход на оперативный простор под Авдеевкой РИА «Новости»

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Российской армии осталось захватить два села под Авдеевкой, чтобы выйти на оперативный простор. Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Репке, чьи слова привели в Telegram-канале «Bild на русском».

Эксперт отметил, что сначала ВСУ держали оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. В этой зоне расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. Но российские военные уже прорвали эту линию обороны, кроме населенных пунктов Бердычи и Семеновка, где сейчас идут бои.

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«Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее», — заявил аналитик.

Репке добавил, что к нынешней линии фронта ближе всего находятся украинские села Уманское и Новопокровское, а пустующая от них к востоку территория как раз и может стать для российской армии оперативным простором.

Ранее Репке назвал нулевыми шансы Украины вернуть потерянные территории.