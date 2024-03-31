31 марта 2024, 03:52
В Германии заявили, что ВС РФ близки к выходу на оперативный простор под Авдеевкой
Аналитик Репке предрек России скорый выход на оперативный простор под Авдеевкой
Российской армии осталось захватить два села под Авдеевкой, чтобы выйти на оперативный простор. Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Репке, чьи слова привели в Telegram-канале «Bild на русском».
Эксперт отметил, что сначала ВСУ держали оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. В этой зоне расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. Но российские военные уже прорвали эту линию обороны, кроме населенных пунктов Бердычи и Семеновка, где сейчас идут бои.
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«Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее», — заявил аналитик.
Репке добавил, что к нынешней линии фронта ближе всего находятся украинские села Уманское и Новопокровское, а пустующая от них к востоку территория как раз и может стать для российской армии оперативным простором.
Ранее Репке назвал нулевыми шансы Украины вернуть потерянные территории.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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