15 мая 2023, 09:18
Российские силы заняли в Артемовске основные высотки
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии в Артемовске основных высоток и продвижении вперед
Российские подразделения взяли под контроль основные высотные здания на территории Артемовска и продолжили постепенно продвижение вперед. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал об этом журналистам. Его процитировал ТАСС.
Штурмовые отряды освободили очередной жилой квартал на северо-западе Артемовска, объявило 13 мая Минобороны России. Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из заминированного дома мирных жителей. Украинские военные заложили взрывчатку несмотря на то, что в подвале прятались люди. Зажигательными реактивными снарядами уничтожили один из последних районов, где спрятались солдаты ВСУ. Сами украинские военные признались, что российские танки после боев за Артемовск снились им в кошмарах.
ДНР
Артемовск
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