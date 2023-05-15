Спецоперация 15 мая 2023, 09:18 Российские силы заняли в Артемовске основные высотки Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии в Артемовске основных высоток и продвижении вперед РИА «Новости»

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Российские подразделения взяли под контроль основные высотные здания на территории Артемовска и продолжили постепенно продвижение вперед. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал об этом журналистам. Его процитировал ТАСС.

Штурмовые отряды освободили очередной жилой квартал на северо-западе Артемовска, объявило 13 мая Минобороны России. Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из заминированного дома мирных жителей. Украинские военные заложили взрывчатку несмотря на то, что в подвале прятались люди. Зажигательными реактивными снарядами уничтожили один из последних районов, где спрятались солдаты ВСУ. Сами украинские военные признались, что российские танки после боев за Артемовск снились им в кошмарах.