Мир 14 мая 2023, 10:17 Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли мирных жителей из заминированного дома в Артемовске Житель Артемовска Корнеев: бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного дома РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» взорвали стену, чтобы спасти жителей из заминированного боевиками ВСУ подвала в Артемовске. Об этом РИА «Новости» рассказал эвакуированный из зоны боевых действий Олег Корнеев.

«Мы увидели мину. У нас возле подвала кучка угля была, мы туда на свой страх и риск [ходили] — угля хоть полведра набрать, и опять в подвал. И ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит», — сказал житель Артемовска.

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Он уточнил, что через несколько дней жителей вывели бойцы «Вагнера», пробившиеся к дому.

«„Сначала услышали голос: „Живые кто есть?“ Причем русский язык. <…> Такой небольшой взрыв был, мы вышли [из заминированного подвала]», — добавил Корнеев.

Он пояснил, что «вагнеровцы» попросили людей уйти перед подрывом стены в другую сторону подвала.

Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» выполнила все цели в Артемовске.