Спецоперация 14 мая 2023, 19:45 «Снятся нам в кошмарах». Бойцов ВСУ напугали российские танки в Артемовске NYT: российские танки до ужаса напугали военных ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Украинские военные, которые вернулись из Артемовска, рассказали, что испытали ужас после столкновения с российскими танками. Также они пожаловались на постоянные артиллерийские обстрелы, сообщила газета The New York Times.

«Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту», — сказал командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ.

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По его словам, каждый метр Артемовска простреливают из танковых и артиллерийских орудий. Над городом регулярно работает авиация, которая наносит удары по позициям ВСУ.

Украинский боец также добавил, что ВСУ не могут в полную силу противостоять ВС России, он связал это с нехваткой противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

Минобороны ранее сообщило, что российские военные не допустили прорыва обороны на Соледаро-Артемовском направлении, все атаки противника успешно отбили.

Вооруженные силы Украины предпринимали массовые попытки прорыва обороны российских войск севернее и южнее Артемовска. В настоящее время продолжаются бои за взятие под контроль западных кварталов города.