Спецоперация 15 мая 2023, 01:43 «Огненный ад». Бойцы «Вагнера» накрыли «зажигалками» крепость ВСУ в Артемовске РВ: бойцы «Вагнера» накрыли «зажигалками» крепость солдат ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» накрыли «зажигалками» квартал, который украинские военные превратили в крепость. Дрон записал все на видео, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Дрон украинских боевиков снова снял, как в ночь наши бойцы накрыли залпами из РСЗО „Град“ один из последних кварталов, где сосредоточил силы враг», — сказано в публикации канала.

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Как уточнили его авторы, все произошло в Артемовске. Огонь вели бойцы ЧВК «Вагнер». В сообщении указано, что украинские силы предположили, что огонь ведется зажигательными реактивными боеприпасами 9М22С.

Бойцы частной военной компании ранее взорвали стену, чтобы спасти жителей из заминированного украинскими боевиками подвала в городе, рассказал эвакуированный из зоны боевых действий Олег Корнеев. Мужчина пояснил, что перед тем как подорвать стену, «вагнеровцы» попросили людей уйти в другую сторону подвала.

Также бойцы ЧВК вывели из подвала в Артемовске семью, в которой во время боев за город родился второй ребенок. «Вагнеровцы» вынесли на руках мать с новорожденным из подвала и эвакуировали из зоны боевых действий. После этого женщину отвезли в больницу.