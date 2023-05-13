Спецоперация 13 мая 2023, 14:37 Российские военные освободили квартал на северо-западе Артемовска Минобороны: штурмовые отряды ВС России освободили квартал на северо-западе Артемовска РИА «Новости»

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Штурмовые отряды Вооруженных сил России освободили квартал в северо-западной части Артемовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовска», — отметил он.

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По словам Конашенкова, подразделения Воздушно-десантных войск поддерживали штурмовые отряды и не давали противнику вести атаку с флангов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о безуспешности попытки наступления ВСУ на Артемовском направлении. По его словам, российские бойцы выстояли и удержали свои позиции.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что штурмовики продвинулись на 400 метров в Артемовске. Общая площадь продвижения «вагнеровцев» составила 132 тысячи квадратных метров.