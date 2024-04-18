18 апреля 2024, 14:57
Российские силы поразили склад боеприпасов группировки ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов группировки ВСУ «Донецк»
ВС России за сутки уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», а также склады топлива и вооружения бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
В целом российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 126 районах. Удалось уничтожить пункт командного управления ВСУ «Север», две пусковые установки ЗРК С-300.
Кроме того, за сутки ВС России сбили 251 украинский беспилотник, 33 снаряда Vampire и две ракеты «Точка-У».
Минобороны заявило также об улучшении положения российских войск на Авдеевском направлении, успешном отражении двух контратак ВСУ на Купянском направлении и контратаки на Херсонском направлении.
По данным оборонного ведомства, самые большие потери за сутки украинские вооруженные силы понесли на Донецком направлении — до 590 военнослужащих. На втором месте — Южнодонецкое направление (до 140 бойцов).
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