Спецоперация 18 апреля 2024, 14:44 Российские войска отразили контратаку ВСУ на Херсонском направлении Минобороны: ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ под Запорожьем РИА «Новости»

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Российские военные отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На Херсонском направлении слаженно сработали подразделения группировки войск «Днепр». Российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике двум бригадам ВСУ и одной бригады теробороны.

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«В районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины потеряли до 50 бойцов. Также ВСУ лишились двух автомобилей и двух гаубиц Д-30.

На Купянском направлении российские войска отразили еще две контратаки украинских боевиков. Попытки в районе села Терны в Донецкой Народной Республике предприняли группы 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ.