18 апреля 2024, 14:37
ВС России отразили две контратаки ВСУ в районе села Терны в ДНР
Минобороны: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Российские силы отразили две украинские контратаки на Купянском направлении в районе села Терны в ДНР. Об этом отчиталось Минобороны.
Уточняется, что попытки атак предприняли группы 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ.
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Всего на Купянском направлении украинские войска потеряли за сутки до 30 бойцов, а также танк, два пикапа, гаубицу «Мста-Б» и два орудия Д-20. Российская группировка «Запад» нанесла огневое поражение живой силе и технике трем бригадам ВСУ в районах харьковской Синьковки, Григоровки в ДНР, Червоной, Дибровы и Новоселовского в ЛНР.
Ранее стало известно об активизации ВСУ на Сватово-Кременском направлении. Украинские военнослужащие безуспешно пытаются вернуть потерянные позиции, сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Выросло число обстрелов и случаев применения беспилотников. Интенсивные действия боевиков также отмечались в районе села Терны.
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