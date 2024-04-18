Спецоперация 18 апреля 2024, 14:37 ВС России отразили две контратаки ВСУ в районе села Терны в ДНР Минобороны: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские силы отразили две украинские контратаки на Купянском направлении в районе села Терны в ДНР. Об этом отчиталось Минобороны.

Уточняется, что попытки атак предприняли группы 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ.

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Всего на Купянском направлении украинские войска потеряли за сутки до 30 бойцов, а также танк, два пикапа, гаубицу «Мста-Б» и два орудия Д-20. Российская группировка «Запад» нанесла огневое поражение живой силе и технике трем бригадам ВСУ в районах харьковской Синьковки, Григоровки в ДНР, Червоной, Дибровы и Новоселовского в ЛНР.

Ранее стало известно об активизации ВСУ на Сватово-Кременском направлении. Украинские военнослужащие безуспешно пытаются вернуть потерянные позиции, сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Выросло число обстрелов и случаев применения беспилотников. Интенсивные действия боевиков также отмечались в районе села Терны.