Спецоперация 18 апреля 2024, 14:41 ВС России улучшили положение на Авдеевском направлении Минобороны: ВСУ потеряли до 130 бойцов и гаубицу М777 на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские войска улучшили положение на Авдеевском направлении. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 130 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и другие виды техники, сообщило Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями улучшили тактическое положение», — сообщила пресс-служба.

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В районе населенных пунктов Артемово, Нетайлово, Семеновка и Орловка ВС России ударили по 68-й егерской, 24-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ. Вблизи Новгородского, Новокалинова, Водяного, Бердычей, Первомайского и Новобахмутовки отразили семь контратак противника.

Боевые потери украинской армии составили до 130 военнослужащих. Противник лишился одной гаубицы М777 калибра 155 миллиметров, боевой бронемашины и орудия Д-20.

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