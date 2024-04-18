Спецоперация 18 апреля 2024, 14:48 Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 590 военнослужащих МО: российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Военные нанесли огневое поражение живой силе и технике противника возле населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка. Также российская армия отразила контратаку украинских штурмовиков рядом с Красногоровкой.

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«Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей», — передали в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские силы отразили две украинские контратаки на Купянском направлении.

Ранее снайперская группа уссурийских десантников ликвидировала украинских снайперов на Артемовском направлении. В плен удалось захватить четырех солдат Вооруженных сил Украины.