18 апреля 2024, 14:48
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 590 военнослужащих
МО: российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Военные нанесли огневое поражение живой силе и технике противника возле населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка. Также российская армия отразила контратаку украинских штурмовиков рядом с Красногоровкой.
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«Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей», — передали в оборонном ведомстве.
Кроме того, российские силы отразили две украинские контратаки на Купянском направлении.
Ранее снайперская группа уссурийских десантников ликвидировала украинских снайперов на Артемовском направлении. В плен удалось захватить четырех солдат Вооруженных сил Украины.
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