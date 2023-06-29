Спецоперация 29 июня 2023, 14:30 Российские бойцы ликвидировали двух генералов и 70 офицеров и наемников ВСУ в Краматорске Минобороны: ВС РФ уничтожили двух генералов и до 70 офицеров и наемников ВСУ в Краматорске РИА «Новости»

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Российские военные 27 июня высокоточным ударом по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожили двух генералов, а также до 50 офицеров и около 20 наемников и советников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников», — сообщили в ведомстве.

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Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артустановку «Гвоздика».

Украинские боевики пытались наступать на нескольких направлениях, но подразделения Южной группировки войск успешно отразили все атаки.

Ранее ВС России уничтожили готовившийся к переправе отряд ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном. Артиллеристы группировки войск «Днепр» за двое суток потопили шесть лодок, на которых были более 30 военных.

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что украинские боевики столкнулись с нехваткой боеприпасов, серьезной обороной ВС РФ и превосходящим числом российских бойцов в ходе контрнаступления. Украинская армия несет огромные потери: она лишилась трети солдат, которых готовили девять месяцев. Даже западные СМИ перестали скрывать свое разочарование в отношении Украины. Практически никто не верит в успех наступления, о котором твердила Украина.