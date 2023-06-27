Спецоперация 27 июня 2023, 21:51 Натовская техника до сих пор горит. На Западе уже не делают ставки на ВСУ? Политолог Самонкин: США выгодно толкать Украину на «мир», чтобы ВСУ перегруппировались РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уважаемые западные СМИ перестали скрывать свое разочарование в отношении Украины. Многие известные издания и аналитики уже пророчат конец Вооруженным силам Украины. Но киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским не собирается идти на контакт. Пока они показывают свою незаинтересованность в решении конфликта, их союзники уже поняли, что никакие проблемы не помешают России достичь победы.

Запад перестал скрывать разочарование

Западные СМИ уже вовсю трубят о неудачах киевского режима и пророчат ВСУ скорый конец. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале дал оценку потерям украинской армии.

Реклама

«Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества», — сказал он.

Макгрегор заверил, что после отражения контратак противника российские подразделения ответят своим наступлением. Последнее, по мнению полковника, закончится поражением украинской армии. А ВСУ в целом придет конец.

Обозреватель газеты The Washington Post Грэхам Аллисон тоже не стал жаловать Украину. По его словам, киевский режим уже не сможет вернуть утраченные территории, особенно если ВСУ в ближайшие недели не переломят ситуацию на фронте в свою пользу.

Если украинские силы в предстоящие недели не добьются больших успехов, Украина не вернет себе территорию в течение 16 лет. Грэхам Аллисон Обозреватель The Washington Post

Почему именно 16 лет, обозреватель не уточнил. Но Аллисон уверен, если украинские войска все лето будут сидеть в тупике, то ход событий определят уже политические аспекты. Он предположил, что европейские сторонники киевского режима и США присоединятся к глобальному Югу, который призывает сесть за стол переговоров. Но если соглашения все удастся достигнуть, каждая сторона конфликта объявит победу и «весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром».

Официальный сайт президента Украины

Шансов нет

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом заявил, что ложь НАТО о скорой победе украинской армии во время контрнаступа только обрекла ВСУ на провал. По его словам, альянс обманул их.

«Они провели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть», — констатировал Риттер.

Он пояснил, что Североатлантический альянс убедил киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что контрнаступление закончится их победой. Но на самом деле во время атаки ВСУ лишь теряют своих бойцов и технику.

У украинцев шансов нет. Скотт Риттер Разведчик США в отставке

История с контрнаступом закончится поражением не только для Украины, но и для ее натовских спонсоров, подытожил он.

Freepik

Техника НАТО до сих пор горит

Уважаемые американские издания, такие как The Washington Post, действительно намекают на то, что Запад и Соединенные Штаты поторапливают Украину в рамках контрнаступа, заявил председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. Он напомнил, что западные СМИ уже официально анонсировали успешную атаку ВСУ. Но все идет не по плану.

«Даже те события, с которыми Россия столкнулась в прошлую субботу, не изменили расстановку сил на фронте. Натовская техника до сих пор горит на фронте», — сказал Самонкин.

Многая западная техника уже попала в руки российским экспертам. Отечественные военные вовсю изучают нюансы сретения те же знаменитых HIMARS и другого оружия.

По сути дела сейчас идут утечки натовских военных технологий. И, конечно же, контрасту не получается. Поэтому они торопят Зеленского. И Зеленский пытается из этой ситуации как-то выкрутиться, вбрасывая непонятные фейки, заявления. Юрий Самонкин

Сейчас киевский режим встал на перепутье. Украинские власти могут пойти ва-банк и начать бить со всех флангов по российскому тылу, который хорошо укреплен и принесет ВСУ еще большие потери. Либо они пойдут на уступки и начнут решать конфликт мирным путем.

«Но последнее — крайнее отрицание. То, что происходит сейчас <…> явно показывает, что Киев вообще не заинтересован хоть в каком-то мирном решении конфликта», — констатировал Самонкин.

Официальный сайт Президента Украины

Киевский режим перестал слушать даже своих американских кураторов. Зеленский и компания воспользовались даже зерновой сделкой в своих интересах. Самонкин напомнил, что Украина использовала соглашение не для того, чтобы передать зерно нуждающимся странам, а лишь для переброски военной техники.

«Поведение Зеленского абсолютно непредсказуемо. Невозможно вообще понять его логику, она абсолютно аморальна. Поэтому США сейчас прекрасно понимают, что ни мятеж в России, ни попытка государственного переворота, ни контраступ не увенчались никаким успехом», — подчеркнул он.

Даже санкции не помешали консолидации общества. Россия нацелена на окончательную победу, полную демилитаризацию и денацификацию Украины. Также активизировались белорусские коллеги. В республике открыто говорят о проблематике расширения НАТО. Также страна усиливает свою безопасность, о чем свидетельствуют поставке российских ядерных вооружений на территорию Белоруссии.

А сейчас и «Вагнер» может навести шухера. Потому что уходящие в Белоруссию силы могут в любой момент через Белоруссию ударить по Киеву. Это, кстати, многие вашингтонские аналитики прогнозируют. Поэтому США выгодно толкать киевский режим на какие-то мирные процессы, чтобы дать фронту отдохнуть, ВСУ перегруппироваться или придумать какую-то новую тактику сопротивления. Юрий Самонкин

Сейчас на Западе наступила некая политическая неопределенность в отношении Украины. Несмотря на это, Россия должна довести спецоперацию до логического конца, отметил политолог.

«Превратить Украину в надежный форпост союзного государства России и Белоруссии и всего евразийского сообщества. Чтобы украинские бандеровцы, которые были недобиты с 60-х годов из-за амнистии Никиты Сергеевича Хрущева, полностью были вычищены», — добавил Самонкин.

Только так Россия сможет обеспечить свою национальную безопасность и помочь Европе, которая пока не догадывается, какой опасный проект в виде киевского режима создал коллективный Запад, заключил политолог.