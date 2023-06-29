Спецоперация 29 июня 2023, 12:16 ВС России уничтожили готовившийся к переправе отряд ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном Врио губернатора Сальдо: ВС РФ уничтожили отряд ВСУ, готовившийся к переправе через Днепр Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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Артиллеристы группировки войск «Днепр» за двое суток потопили шесть лодок, на которых более чем 30 военных ВСУ пытались переправиться через Днепр для высадки у опор моста на левом берегу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Прошедшей ночью российские силы ликвидировали загруженную лодку, на которой боевики хотели переплыть из-под моста на правый берег. На правом берегу также удалось уничтожить отряд противника, готовившийся к переправе, и три артиллерийские позиции, с которых обстреливали левый берег. Кроме того, ВС России сбили два беспилотника «Фурия», которые корректировали огонь украинских войск.

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«Хочу сделать повторное заявление по Антоновскому мосту: никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет», — подчеркнул Владимир Сальдо.