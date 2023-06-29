Спецоперация 29 июня 2023, 02:01 ВСУ за время контрнаступления потеряли треть солдат, которых готовили девять месяцев Генерал Липовой: ВСУ потеряли треть техники и личного состава за месяц контрнаступления РИА «Новости»

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Украинская армия в ходе контрнаступления на оборонительные рубежи российских войск потеряла треть военных, которых готовили на протяжении девяти месяцев. Об этом изданию Ura.ru рассказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

«За месяц наступления ВСУ одна треть бронетехники была потеряна. Столько же, если не больше, было потеряно личного состава из той группировки, которую они тщательно готовили в течение девяти месяцев», — сообщил российский военный.

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На фоне серьезных потерь личного состава солдаты ВСУ саботируют приказы своих военачальников. Солдаты предпочитают сдаваться в плен, а операторы боевой техники ломали танки и бронемашины, чтобы не идти в бой. Липовой отметил, что это свидетельствует о морально-психологическом состоянии украинской армии.

Генерал-майор предположил, что ВСУ будут пытаться показать западным хозяевам, что сохранили наступательный потенциал. В ход пойдут диверсии, рейды ДРГ. Командование ВСУ понимает, что без решительных действий и успеха на линии фронта интерес к Украине быстро угаснет, так как затраченные ресурсы не приносят результата.