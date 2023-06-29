Мир 29 июня 2023, 11:42 ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов и серьезной обороной России Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал нехватку боеприпасов у ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой боеприпасов, серьезной обороной ВС РФ и превосходящим числом российских военнослужащих в ходе контрнаступления. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Подоляку задали вопрос о низком темпе контрнаступления ВСУ. В ответ он сообщил, что протяженность линии фронта превысила 1800 километров, а площадь заминированных полей составила более 20 тысяч квадратных километров.

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Российские военнослужащие создали три линии обороны, вырыли траншеи, построили бункеры и выставили артиллерию, перечислил советник главы офиса Зеленского. Вооруженные силы России также запускают ракеты, отметил Подоляк. По его словам, у российской армии тысячи танков в местах, защищенных в том числе с неба, а также около 360 тысяч солдат.

«У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии», — признал проблемы Подоляк.

Ранее советник главы офиса Зеленского обвинил Запад в неудачах ВСУ при контрнаступлении. Подоляк заявил, что Украина слишком долго уговаривала западных партнеров дать ей оружие, а Россия в это время выстраивала оборону.