Спецоперация 04 апреля 2024, 06:32 Настанет переломный момент битвы за Донбасс — Глазунов Военный эксперт Глазунов: взятие Часова Яра станет переломным моментом СВО РИА «Новости»

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Российские войска получат выход на Славянск и Краматорск, если возьмут под контроль Часов Яр. Это станет переломным моментом освобождения ДНР от украинских войск, заявил Lenta.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Краматорск, по его словам, стал административным центром ДНР под контролем киевского режима. Наряду со Славянском этот город получил важное значение для Вооруженных сил Украины. Олег Глазунов заявил, что там продолжили работать крупные заводы по производству оружия и ремонту техники.

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«Если мы возьмем Часов Яр, то мы получим выход на Краматорск и Славянск, а там уже будет и освобождение всей Донецкой области. <…> Захват такого областного центра [Краматорска] будет означать, что битва за Донбасс закончена», — объявил он.

Российские войска взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра и захватили позиции на расстоянии 500 метров от города. Офицер Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин заявил, что из-за проблем с обороной этот город ждет судьба Артемовска и Авдеевки.