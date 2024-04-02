Спецоперация 02 апреля 2024, 16:56 Украинский генерал раскрыл правду о положении ВСУ у Часова Яра Генерал ВСУ Кривонос указал на опасную для Украины ситуацию около Часова Яра Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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ВСУ попали в сложное положение у города Часова Яра, где продолжают продвигаться российские войска. Об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

Он признался, что рядом с Часовым Яром наблюдается самая сложная ситуация для войск Украины.

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«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация», — подчеркнул Кривонос.

Генерал добавил, что ВС России наступают не только около этого города, но и на других направлениях в зоне СВО. По его словам, Украине необходимо готовиться к обороне Харькова.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предположил, что украинские военные скоро потеряют Часов Яр. Он рассказал, что ВСУ прикладывают много сил для обороны города, но они вряд ли смогут сохранить контроль над этим важным стратегическим населенным пунктом.