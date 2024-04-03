Спецоперация 03 апреля 2024, 09:04 Российские подразделения сократили расстояние до Часова Яра Депутат Водолацкий: ВС России осталось 500 м до выхода к границам Часова Яра РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль территорию на расстоянии 500 метров от города Часов Яр в ДНР. Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости».

«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы», — сказал он.

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Военкоры заявляли, что по состоянию на 1 апреля расстояние от российских позиций до Часова Яра составляло около 650 метров. Военные заняли лесополосу от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские — 2. Офицер Андрей Марочко сообщал, что восточная окраина города уже перешла под огневой контроль российской группировки.

Вооруженные силы Украины на протяжении 10 лет использовали Часов Яр как логистический центр для снабжения и ротации своих войск. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что теперь город утратил стратегическое значение.